Mazzola: “Gattuso al Napoli sta facendo un gran lavoro! Vi dico la mia su Pirlo”

la storica bandiera dell’Inter, Sandro Mazzola, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua su Gattuso e Pirlo in vista di Juventus-Napoli. Queste le sue parole: “Ero convinto che Gattuso facesse benissimo a Napoli! Ha avuto alti e bassi ma con i tanti infortunati chiunque sarebbe andato in difficoltà, ha addirittura rischiato di giocare con la primavera. Gli azzurri sono in piena corsa Champions e, sotto la guida del tecnico calabrese, hanno addirittura conquistato anche una Coppa Italia.

Pirlo? Bisogna dargli fiducia! Ha uno staff di tutto rispetto e sanno precisamente cosa fare. Ha bisogno solo di tempo ma non è in difficoltà, lo conosco bene“.