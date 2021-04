Agostinelli: “Zielinski può diventare un top! Questa sarà Juve-Napoli”

Andrea Agostinelli, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione radiofonica Marte Sport Live:

“Zielinski è uno di quei centrocampisti che può diventare uno dei migliori 10 d’Europa in breve tempo. E’ un potenziale top player. L’eccessivo entusiasmo a Napoli è normale, conosco la piazza, ma serve equilibrio in questo momento. La Juventus è una squadra alla portata, comunque, però sarà un incontro difficile per gli azzurri. Prevedo una partita di ripartenza per il Napoli che può fare la differenza con Insigne, Lozano e Mertens”.