Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, nel pre partita:

“Uscire dalla Champions qualche strascico lo lascia ed è una cosa che avevamo messo in preventivo. Dobbiamo fare la partita perfetta oggi, perchè di fronte a noi abbiamo una grande squadra. Futuro Pirlo? L’unica cosa su cui siamo focalizzati sono le partite. Chi gioca in grandi squadre è abituato a questo genere di chiacchiere. Ora siamo concentrati sulle partite, in particolare su questa”.