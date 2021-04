Agostinelli: “Al Napoli per conquistare la Champions serve equilibrio! Vi dico la mia su Zielisnki”

L’ex allenatore del Napoli, Andrea Agostinelli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sulla corsa Champions League e su Zielinski. Queste le sue parole: “Il Napoli contro le squadre molto forti, ha sempre giocato di ripartenza. Gattuso sa come mettere i suoi bene in campo e gli azzurri possono sfruttare la velocità dei suoi attaccanti per ribaltare velocemente l’azione. La Juventus è in un momento di crisi ma i partenopei non devono abbassare la guardia. La piazza si lascia prendere facilmente dagli ultimi risultati ma a questa squadra non serve troppo entusiasmo solo grande equilibrio. Per conquistare la Champions c’è bisogno di tanto lavoro e concentrazione.

Zielinski? Quest’anno è diventato anche molto più costante nelle prestazioni! Può diventare, in pochissimo tempo, uno dei migliori 10 in Europa nel suo ruolo“.