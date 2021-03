Aronica: “Se il Napoli non dovesse arrivare in Champions sarebbe un fallimento clamoroso”

Salvatore Aronica, ex calciatore azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a a Marte Sport Live: “Spero che il Napoli riesca ad arrivare in Champions e penso che ci riuscirà. Altrimenti si dovrebbe parlare di un clamoroso fallimento. Le due vittorie contro la Roma ed il Milan hanno dimostrato che i partenopei si sono ripresi e di avere i giusti mezzi per lottare fino a fine stagione. Gattuso sta facendo bene, ma penso che non resterà anche la prossima stagione. C’è stata quale incomprensione e critica di troppo”.