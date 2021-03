SKY – Maldini: “Ci siamo già mossi per il rinnovo di Kessie. Gattuso? Allenatore in continua evoluzione”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Milan-Napoli: “Il Milan deve essere quello visto a Manchester. I rossoneri hanno tante facce ma devono sempre avere lo spirito. Questo fattore c’è sempre stato nel Milan e l’abbiamo dimostrato. La vittoria di sta sera ci porterebbe sia a dare maggiore stacco al Napoli, per un posto in Champions, sia a non perderci l’Inter per la corsa scudetto. Ibrahimovic partecipa a momenti importanti anche fuori dal Milan. Principale artefice dei nostri successi? Un po’ tutti, a partire dalla società fino ad arrivare ai giocatori più giovani. I momenti buoni si possono avere anche se viene meno una delle componenti citate ma la continuità si trova solo con tutto l’organico in linea. Kessie? Ci siamo già mossi per il rinnovo. Non abbiamo ancora raggiunto l’accordo però ci stiamo lavorando. Gattuso? Allenatore in evoluzione continua. La fortuna di ogni allenatore è quella di aprire la mente e riuscire a stare al passo dei cambiamenti di questo sport”.