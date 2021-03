Sky – Pochi dubbi per Gattuso: spiegato il perchè di Mertens favorito su Osimhen

Pochi dubbi anzi pochissimi, Gattuso torna per la prima volta a San Siro da allenatore avversario contro il Milan e dovrà contare sui fedelissimi. Quelli che appena una settimana fa hanno battuto il Bologna per 3-1 e che anche questa sera alla scala del calcio vorranno portare a casa il risultato. In porta vince il ballottaggio eterno Ospina con Meret, assenti in difesa Manolas e Rrahmani; a centrocampo c’è Demme favorito sull’ex Bakayoko in coppia con Fabian Ruiz; in attacco le scelte obbligate dettano Politano, Zielinski e Insigne alle spalle della punta Dries Mertens.

Gattuso si affida ancora a ‘Ciro‘ dal primo minuto a discapito di Victor Osimhen. Il nigeriano ha voglia di rifarsi e di recuperare il tempo perduto, ma il tecnico partenopeo questa sera ha premiato la freschezza e per lui l’ideale è proprio entrare a partita in corso in questo momento, con la speranza di ritrovarlo presto titolare.