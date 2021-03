De Maggio: ”Non è stato corretto offrire il rinnovo a Gattuso e contattare altri in poco tempo”

Nel corso di ‘Radio goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, c’è stato l’intervento di Walter De Maggio:

”Non è scontato l’addio di Gattuso a fine stagione. De Laurentiis ha sbagliato a contattare altri allenatori mettendolo in discussione, quando 40 giorni prima aveva addirittura offerto il rinnovo di contratto. Una cosa che non va bene e che il presidente ha già fatto in passato con Gasperini, l’attuale tecnico dell’Atalanta aveva già firmato il contratto e fu scaricato per Mazzarri”.