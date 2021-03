Onofri: “In pochi hanno le caratteristiche di Osimhen ma è un altro a mancare al Napoli ora”

L’ex allenatore Claudio Onofri ha parlato ai microfoni di Radio Goal, in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, e si è soffermato su alcune questioni in casa azzurri: “Lozano? Manca tanto al Napoli. E’ un giocatore che sa fare tantissime cose in campo. Sa inserirsi sui cross ed infilare la palla con la testa o in acrobazia. Ha questa velocità, questo spunto, che è fenomenale. Tante volte l’ho ripetuto con Lele Adani. Siamo appassionati di calcio sudamericano. Lozano me lo ha fatto vedere lui al Pachuca. Mi disse che era veramente forte forte. Haaland? Lo vidi giocare quando era nel Molde, prima che andasse al Salisburgo. Si vedeva che aveva un talento clamoroso, ma mai avrei immaginato che sarebbe arrivato a questi livelli in così poco tempo. Osimhen? Mi fido del giudizio di Giuntoli. Il suo curriculum ha dato mediamente dei buoni risultati. Quando ho saputo che c’era Osimhen sotto l’occhio del Napoli, me lo sono andato a vedere. L’ho visto con un’applicazione per noi scouting. Ho visto l’Osimhen che abbiamo visto tutti nelle prime partite, quindi stava bene. Può dare una grande mano con il tempo. Ci sono pochi giocatori con la sua potenza e velocità negli spazi. Quello che stiamo vedendo ora non è il vero Osimhen”.