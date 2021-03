Nel corso di ”Radio Goal”, su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del Napoli Luca Serafini. Di seguito le sue dichiarazioni:

”Gattuso non sarà confermato, certamente non ci sono possibilità di continuare insieme. Gli stessi problemi ADL li ha avuti con Sarri e con Ancelotti in questi anni. Ovviamente, in caso di raggiungimento della Champions, non è da escludere una riconferma”.