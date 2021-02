Renica: “I calciatori sono poco tranquilli! Gattuso? Penso questo”

Alessandro Renica, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli si ritrova con alcuni calciatori poco tranquilli, altri che non sono all’altezza del proprio ruolo e altri sono spremuti. Capisco che per alcuni è difficile da capire, ma quando si gioca così tanto a livelli cosi alti, ci sta che siano spremuti. Difesa? Gli errori sono allucinanti, ci sono troppe cose strane in questa situazione. Per alcuni calciatori, indossare la maglia del Napoli, è veramente pesante. Gattuso? Bisogna dividere le colpe, perchè non sono solo di Gattuso. Granada? Mi aspetto una grande partita, anche perchè non è difficile fare gol alla squadra spagnola”.