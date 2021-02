Rinaudo: “La piazza di Napoli è tanto particolare. Ora gli azzurri devono rimboccarsi le maniche”

Leandro Rinaudo, ex di Juventus e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Bisogna essere onesti, gli azzurri stanno vivendo un momento negativo. La piazza è tanto particolare. Si vive di calcio, quindi non è facile affrontare questi periodi. Il momento tra ADL e Gattuso sicuramente non stanno aiutando a dare tranquillità all’ambiente. Sicuramente la partita con la Juve sarà complicatissima, serve una presa di coscienza. È arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e lottare. I bianconeri hanno vinto le ultime partite, anche senza esprimere sempre un buon calcio, ma anche questo dimostra la crescita di una squadra”.