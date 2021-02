Nicoló Ceccarini, esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“De Laurentiis in questo momento sta facendo delle consultazioni per quello che sarà il futuro. È difficile e improbabile a questo punto che Gattuso rimanta anche la prossima stagione. Uno dei tecnici che piace più di tutti per il futuro è Italiano dello Spezia che ha colpito molto Aurelio De Laurentiis”.