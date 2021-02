Domenico Battaglia, il nuovo arcivescovo di Napoli subentrato al Cardinale Sepe, ha rilasciato un’intervista all’Avvenire, durante la quale si è soffermato anche sul momento in casa Napoli. Di seguito vi riportiamo le sue parole:

”Faccio i miei più sinceri auguri a Gattuso per il momento complicato che sta attraversando. Non riesco a vedere la forte passione dei tifosi azzurri come un qualcosa di sbagliato. Però, vorrei che questa passione fosse messa in tutte le questioni della città”.