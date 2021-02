Di Marzio: “Perplesso sulla difesa a tre. La società ha sbagliato a contattare altri tecnici”

Gianni Di Marzio, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio:

“Ci sono dei calciatori che non hanno le caratteristiche per giocare con la difesa a 3. Sono un po’ perplesso, ma Gattuso si schiara così perchè conosce i propri calciatori. Il tecnico calabrese non fa un bel calcio da vedere, ma i risultati ci sono. Che la società ha sbagliato a contattare altri allenatori è vero, in questo modo si può destabilizzare il gruppo, che deve dimostrare sul gruppo il proprio valore”.