Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Radio 1 sulla riapertura degli stadi. Di seguito le sue parole:

“La riapertura degli stadi dipende dal Governo, ma non capisco come mai non abbiamo ricevuto alcuna risposta dopo aver proposto un programma di 300 pagine per poter riportare il pubblico sugli spalti in totale sicurezza, con il 20-30% della capienza complessiva. Siamo stati gli unici a fare un lavoro così dettagliato, ora non ci resta che attendere il momento giusto. In questo momento penso che allo stadio debbano andare i cittadini vaccinati“.