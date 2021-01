Tra Milik e il Napoli si è aperta una frattura impossibile da riparare, con possibili conseguenze legali. Come sottolineato anche da Il Giornale, la Juventus è interessata al polacco ma per giugno a parametro zero, mentre il presidente azzurro De Laurentiis vorrebbe cederlo a gennaio per 15 milioni di euro (ma potrebbe accontentarsi anche di 8-10). Ma la situazione tra la società e il calciatore è piuttosto complicata, l’ex attaccante dell’Ajax accusa la il club del mancato pagamento della mensilità di ottobre.