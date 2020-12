Tuttosport – Gattuso può gioire! Contro l’Az Alkmaar tornano due titolarissimi: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, nel match di Europa League che vedrà il Napoli impegnato in Olanda contro l’Az Alkmaar, Gattuso ritroverà due calciatori. Parliamo infatti di David Ospina e Tiemouè Bakayoko! Il primo reduce da un infortunio che l’ha tenuto fuori dai campi di gioco per quasi un mese. Il secondo invece ha scontato la squalifica in campionato e torna a disposizione dell’ex tecnico del Milan.

Sarà da vedere come Gattuso gestirà i minuti del portiere e del centrocampista. Potrebbe scegliere di lasciarli riposare ancora per una giornata dando fiducia a Meret e Demme, entrambi reduci da un ottima prestazione in casa contro la Roma.