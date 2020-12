La prima volta che Diego Maradona torna a comparire in pubblico è il settembre del 1992, in un’intervista a Gianni Minà. Ha solo 32 anni, ma il suo fisico è già irrimediabilmente cambiato. È ingrassato, i suoi capelli sembrano invecchiati o trascurati, in qualche modo. Il suo sguardo nasconde qualcosa di sinistro. Non ha più l’espressione di uno che realizza se stesso nel calcio, né gli appartiene la rabbia verso un sistema di valori – e di poteri – che aveva provato a combattere. Anche se si dice contento di essere passato al Siviglia, tradisce ancora la delusione per come sono andate le cose. In Argentina, in Italia. A Napoli.

Soprattutto con il Napoli, e con il suo ex presidente Ferlaino, Maradona ha il dente avvelenato: «Ferlaino ha voluto punirmi dicendo: tu resti qua perché hai firmato un contratto. Io volevo solo andare all’Olimpique Marsiglia, trasferirmi in un calcio più tranquillo». Erano passati tre anni dagli scontri dell’estate del 1989, eppure Maradona aveva potuto lasciare il Napoli solo grazie all’intervento della FIFA. I malumori e i cattivi rapporti con il Napoli sono ombre ai bordi di un rapporto che ha tracimato luce da ogni punto di vista; una storia che ha generato le più grandi vittorie nella storia del Napoli, ma anche sconfitte personali e umane.

Amore tossico

Maradona è stato un uomo controverso, più complesso di quanto la narrazione che si è generata intorno alla sua figura abbia concesso. E il rapporto con l’amore opprimente che Napoli gli ha donato non è stato meno complesso e paradossale. Lo ha raccontato molto bene il regista Asif Kapadia in Diego Maradona, nel 2019. Le immagini di Maradona schiacciato come una sardina nella folla mentre tenta di giocare a bowling, o il bacio improvviso di uno sconosciuto durante i festeggiamenti per la Coppa UEFA. O ancora, il litigio con un fotografo al San Paolo – «la prossima volta che ti trovo fuori casa mia ti faccio una faccia così» – sono solo alcune delle testimonianze dell’asfissia a cui era sottoposto quotidianamente Maradona a Napoli.

«A Napoli era considerato un dio: questo lo turbava psicologicamente» ha detto il suo preparatore personale dell’epoca, Fernando Signorini. Secondo lo stesso Signorini e la prima moglie di Maradona, Claudia Villafane, esisteva una contraddizione viva tra Diego e Maradona. Due anime in lotta, che potevano permettere a Diego – la parte più fragile, insicura, umana – di sopravvivere solo disintossicandosi. Dalla cocaina e dai riflettori: dal carcere sentimentale che, con il tempo, Napoli gli aveva costruito intorno.

Il dolore di Maradona esplose in un’intervista a El Grafico dell’11 luglio 1989: “Voglio lasciare Napoli perché non sopporto più la vita che sono costretto a fare in Italia. Forse sto diventando vecchio, ma sento che è arrivato il momento di cambiare. La mia famiglia non può vivere soffocata, senza poter uscire di casa. Ed io voglio essere libero di poter portare, come tutti i padri del mondo, le mie figlie in un parco di divertimenti, cosa che a Napoli è assolutamente impossibile”.



L’ultimo tentativo per cercare di vivere con normalità – o meglio: lontano dalle pressioni – fu giudicato da Napoli come un tradimento: Maradona fu fischiato all’uscita dal campo durante Napoli-Pisa del 18 giugno del 1989, e insultato duramente. Già qualche mese prima dell’intervista al Grafico, infatti, circolò una prima pagina dell’Equipe – ripresa poi dai giornali italiani – in cui l’accordo tra Maradona e il Marsiglia era dato per concluso.

Maradona fragile

Un’altra immagine interessante che fa capire probabilmente più delle altre la sofferenza, e la solitudine, di Diego, nascosta dagli interessi di chi voleva spremere Maradona fino all’ultimo, fu la sua esultanza nel giorno del secondo scudetto. L’uomo felice del 10 maggio del 1987, che correva forsennato sotto la curva per ringraziare i tifosi, e diceva alla RAI «questa è la festa più importante della mia vita», il 29 aprile del 1990 alza a stento due pugni al cielo. È fermo nel centro del campo. Non rincorre nessuno. Sembra uno spettatore esterno, un prigioniero, ormai libero da ogni entusiasmo.



Maradona rimase al Napoli per un altro anno e mezzo solo perché Ferlaino non volle cederlo in nessun modo: «Mi disse: non ti vendo, te l’ho detto solo per motivarti. Eravamo ancora in campo a Stoccarda e festeggiavamo la Coppa UEFA. In quel momento gli avrei spaccato la coppa in testa» confessò Maradona alla Gazzetta quasi quindici anni dopo. L’ex presidente del Napoli racconta ancora oggi con fierezza di essere stato «il carceriere di Maradona», ignorando – deliberatamente? – le conseguenze che questo ha perpetuato nella vita di Maradona.

Maradona è stato sempre lasciato solo nelle sue debolezze: dalla dipendenza dalla cocaina perché «così mi sentivo Superman» al processo per “detenzione e cessione di stupefacenti” del 1990, o all’arresto – per un processo quasi fittizio – in Argentina nel 1991. Maradona è stato il mostro, quasi mai una persona fragile da aiutare al di là dello sport. Questo, unito ai suoi rapporti con la camorra, lo stress psicologico a cui è stata sottoposta la vita di Maradona per sette anni ci dicono molto su quanto sia lontana dalla perfezione, con la quale pure viene venduta, la vita extra-calcistica dei professionisti di uno sport così popolare.

«Molti dicono: io sono stato il migliore al Barcellona, io al Real Madrid. Io mi vanto e sono orgoglioso di essere stato il migliore al Napoli» ha detto Maradona in occasione dei suoi 60 anni. Forse lui per primo ha capito che il rapporto con Napoli è esistito nell’unico modo in cui un popolo poteva vivere il suo riscatto sociale: è stato un amore tossico, opprimente, che ha costretto Diego a diventare tutt’uno con Maradona; eppure è stato al tempo stesso una connessione fortissima con la sua rabbia per Villa Fiorito, per le disuguaglianze. Per le ingiustizie sociali. Del resto, senza una vita così auto-distruttiva e salvifica allo stesso tempo, come l’amore per Napoli, Maradona sarebbe stato Maradona?