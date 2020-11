Castellacci: “I protocolli andavano bene in estate. Guai abbassare la guardia”

Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana e presidente dell’associazione ‘Lamica’, è intervenuto così ai microfoni di Radio Punto Nuovo:



“I protocolli andavano bene quando sono stati proposti, cioè in estate. La soluzione sarebbe stata usare il concetto di ‘bolla’ e magari trovare soluzioni mirate per le categorie che non possono sostenere economicamente questa opzione”.



“Le cose nel calcio, a livello epidemiologico, sembra vadano bene nelle ultime settimane ma guai abbassare la guardia. Anche chi è stato positivo può riprendere il virus, dipende dalla carica virale della prima infezione. La gestione del tour de force? Va tarata la preparazione atletica ma è ovvio che il rischio infortuni aumenta”.