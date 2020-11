Graziani: “Il Napoli ha messo in difficoltà il Milan in un momento, vi spiego chi l’ha cambiata”

Il noto opinionista ed ex allenatore, Ciccio Graziani, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul match che ha visto gli azzurri uscire sconfitti contro il Milan. Queste le sue parole. “Il Napoli per un po’ di tempo ha messo alle corde il Milan! Il risultato è piuttosto bugiardo dato che i rossoneri hanno saputo sfruttare le poche occasioni da goal che gli sono capitate al contrario degli azzurri. E’ stato un match molto equilibrato con i partenopei che hanno sofferto e non poco la solidità difensiva dei lombardi. Qualcosa è cambiato quando ha fatto il suo ingresso in campo Petagna che è riuscito a dare qualche punto di riferimento ai compagni del reparto offensivo. L’assenza di Osimhen ha sicuramente condizionato il match così come l’arbitro, il primo giallo a Bakayoko grida ancora vendetta!

Per gli azzurri la situazione non è assolutamente critica. Molte squadre stanno faticando e guardando la classifica, il Napoli può dirsi pienamente in corsa. Ricordiamo che la squadra di Gattuso ha ricevuto un punto di penalizzazione e una sconfitta a tavolino“.