Verso Napoli-Roma, Fonseca perde un altro titolare oltre Smalling

Brutte e buone notizie in casa Roma in vista della partita in programma domenica alle 20.45 contro il Napoli di Gattuso.

Infatti, dopo la buona notizia della negatività di Dzeko e, quindi, della sua presenza contro gli azzurri, arrivano brutte notizie: si sapeva dello stop di Smalling per un fastidio al ginocchio sinistro, ma è arrivato uno stop anche per Ibanez.

Infatti, come riporta Tuttomercatoweb, oltre al lavoro individuale svolto dal difensore inglese e da Mancini, anche Roger Ibanez sarebbe ai box per via di un risentimento muscolare, senza lesioni.

Da valutare, quindi, la sua presenza contro il Napoli: già contro il Parma Fonseca ha dovuto adattare Cristante nel ruolo di difensore e l’emergenza ora continua.