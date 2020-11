Santacroce: “Gattuso ha rivoluzionato la fase difensiva, Bakayoko è fondamentale ma vi svelo come si ferma Ibra”

L’ex calciatore azzurro Fabiano Santacroce, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, circa il momento che sta vivendo il Napoli: “Il lavoro di Gattuso per quanto riguarda la fase difensiva è stato eccezionale. Gli attaccanti stanno dando una mano straordinaria quando c’è da difendere, coprono tantissimo anche loro. Bakayoko è un elemento fondamentale in questo Napoli, mi ha sorpreso tantissimo. Non giocava da un po’ ed è subito entrato in campo con una padronanza del ruolo impressionante. Recupera tanti palloni e si nota la sua assenza perché le squadre avversarie riescono a penetrare per vie centrali. Come fermare Ibrahimovic? Sarà fondamentale dialogare per i difensori centrali ma in ogni caso l’aspetto principale sarà quando lo si marcherà dal momento che lo svedese ha tanti colpi e serve molta attenzione”.