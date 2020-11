FIGC, Gravina: “La Nazionale non può essere usata solo per mettersi in mostra, non è un problema per le società”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport in seguito alla vittoria dell’Italia contro la Bosnia: “La nazionale ha dimostrato di essere un granassimo collante per il nostro paese sotto il profilo della capacità di aggregazione. Suscitano grande entusiasmo e speranza questi ragazzi che meritano un grande plauso, assieme al loro allenatore.

La squadra è una macchina perfetta. Ognuno svolge il proprio ruolo con grande attaccamento e mi piace che loro si comportino come una famiglia. Questo è il grande valore aggiunto”.

La Nazionale è il simbolo del calcio italiano? – “Io aggiungere anche la Nazionale U20. Tutti stanno lavorando con grande professionalità e stanno dando grandi soddisfazioni ai tifosi a casa”.

Le Nazionali sono davvero un problema? – “Non si può rinunciare alla nazionale italiana, specie in questo periodo. Abbiamo dimostrato grande sensibilità in questo momento delicato, c’è una certa flessibilità per mettere tutti a loro agio e Mancini, con tutta la federazione, conosce le criticità e le tensioni che si possono creare. La Nazionale non può essere usata come sipario positivo in alcuni momenti e in altri diventa negativo. Si stanno facendo i dovuti accertamenti volta in volta è in questo momento l’Italia rappresenta il patrimonio umano, di valori e di entusiasmo di cui i cittadini italiani hanno bisogno”.

Ha paura di perdere Mancini? – “L’importante e non far scendere mai l’autista. Roberto è una persona eccezionale e sappiamo benissimo che ha una grande responsabilità ma lui nutre un grande amore verso la squadra e verso il nostro paese quindi mi auguro durerà molto tempo”.