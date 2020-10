Stefano Borghi, giornalista Dazn, ha presentato la Real Sociedad ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“È un esempio di continuità in Spagna, anche se al momento la classifica della Liga è drogato perché ci sono alcune squadre con partite in meno. La Real ha un grande vivaio e la promozione dell’allenatore in prima squadra è un segno importante. Esprime un calcio a memoria che al momento paga”.