Ciro Venerato, esperto di calciomercato Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:

“Giuffredi è indispettito per il mancato rinnovo di Hysaj, potrebbe andare via a gennaio o in scadenza e già ci sono 2-3 club interessati. Già pronta l’alternativa: Emerson del Chelsea piace ma l’obbligo voluto dagli inglesi di 25 milioni è troppo per il Napoli. L’altro nome è quello di Giannoulis del Paok, che costa 10 milioni di euro”.