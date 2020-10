Gianni Di Marzio, ex tecnico ed opinionista, ha parlato dell’improvvisa confitta di ieri contro l’Az Alkmaar; nelle sue parole, Di Marzio sembra voler minimizzare la sconfitta contro gli olandesi in Europa League.

Infatti, nell’intervista rilasciata al programma “Giochiamo d’anticipo”, ha parlato in questi termini:

“Stasera non era un test attendibile, questo è un incidente di percorso che vuole fare già bene. La squadra deve avere la stessa fame che ha Gattuso in panchina se vuole vincere, altrimenti se si va troppo convinti, lo abbiamo visto stasera come andrà a finire. Ieri abbiamo visto una squadra olandese fare un vecchio catenaccio all’italiana, una cosa inaspettata”