Dossena: “La lotta scudetto è tra Napoli, Juventus e altre due sorprese della Serie A”

L’ex calciatore azzurro Andrea Dossena ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli circa gli obiettivi azzurri: “Il campionato non sarà normale. Ci saranno degli stop, perché dobbiamo guardare anche ai problemi di attualità che stiamo vivendo in Italia. Il Napoli ha un grande gruppo, ha qualità e un allenatore che sa stimolare tantissimo. Secondo me il campionato se lo giocano Napoli, Inter e Juve, con l’Atalanta a seguire. Ibrahimovic? È un campione. Se si mantiene fisicamente può giocare fino a 40 anni. Basti guardare Maldini, Zanetti. Lo stesso vale per Cristiano Ronaldo”.