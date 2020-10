Pietro Lo Monaco, consigliere FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio in merito alla situazione riguardante Juventus-Napoli. Queste le sue parole:

“La Lega ha fatto un comunicato in cui ribadisce la forza del protocollo, ma aggiunge “salvo decisioni dell’autorità regionale o locale”. L’Asl lo è, quindi è tutto legittimo. Serve il buonsenso per queste situazioni, sta nella legittimità delle autorità poter decidere di non far partire la squadra per Torino, e così è stato fatto. La partita si rigiocherà sicuramente, no al 3-0 a tavolino”.