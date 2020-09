D’Amico: “Più passa il tempo più sarà complicato cedere Milik, su Gattuso…”

L’agente Fifa Andrea D’Amico ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC durante la trasmissione ‘Il Sogno Nel Cuore’ parlando di alcune situazioni in casa Napoli: “Ho visto produrre investimenti ingenti per calciatori da valorizzare e da rivendere a cifre più alte in futuro, Osimhen fa parte di questo elenco. Il nigeriano ha stoffa. Speriamo che migliori sempre di più”.

Su Koulibaly– “In questo mercato in cui i club non possono contare sugli introiti da botteghino anche liberarsi di un ingaggio pesante risulta importante ai fini del bilancio. Per quanto riguarda invece la mancata cessione di Koulibaly al City, penso che il difensore del Napoli non sia stato il vero obiettivo di mercato dei Citizens. Per me l’avranno usato come specchietto per le allodole”.

Su Milik – “Anche piazzare i calciatori in prestito non è semplice spero ancora in una cessione di Milik, anche se più passa il tempo e più sarà complicato per il Napoli e per il giocatore trovare una soluzione”.

Su Juve-Napoli – “La Juve aveva già a stipendio Allegri e Sarri, ha scelto Pirlo per motivi economici. Andrea è un ragazzo intelligente e preparato. Però, non va dimenticato che nel caso la Juve avesse ingaggiato un allenatore affermato, avrebbe dovuto spendere molto di più sul mercato per accontentare il nuovo tecnico. Gattuso non mi ha sorpreso. Sapevo già che sarebbe diventato un allenatore di successo”.