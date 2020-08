Iezzo rimprovera: “Per la ripartenza in pieno di questo sport avrei saltato una vacanza, vi spiego perchè”

L’ex estremo difensore del Napoli, Gennaro Iezzo, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dei calciatori contagiati delle ultime settimane. Queste le sue parole: “Una situazione così particolare va ben valutata da tutti i professionisti che lavorano in questo sport. Ai giocatori soprattutto avrei chiesto di rinunciare ad una vacanza per una volta in modo da garantire la piena ripartenza a settembre. Infatti noto che tanti dei calciatori che hanno contratto il Coronavirus negli ultimi giorni, provenivano dalla Sardegna. Personalmente anche se avessi avuto 20 anni non mi sarei allontanato tanto da casa per non peggiorare ulteriormente una situazione già critica. Per far ripartire a pieno regime il sistema calcio, dovremmo essere tutti molto più scrupolosi e attenti al protocollo“.