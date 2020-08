Colonnese: “Koulibaly ha deluso! ADL ha già in mente cosa farne, vi spiego”

l’ex difensore del Napoli, Ciccio Colonnese, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del reparto difensivo azzurro. Queste le sue parole: “Koulibaly quest’anno ha molto deluso! Il prezzo del cartellino si è anche calato ed è per questo che adesso ADL sta valutando concretamente di cederlo. Si pensa già a sostituirlo con dei profili adeguati, la società partenopea sa il fatto suo e sicuramente non farà rimpiangere l’eventuale partenza del senegalese. Inoltre ci sono anche Maksimovic (il migliore in questa stagione) e Manolas per cui è stato fatto un investimento molto importante“.