Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, parlando di un possibile interesse del club azzurro per Immobile. Queste le sue parole:

“Se il Napoli dovesse cedere Koulibaly, credo che investirebbe subito la cifra ottenuta per prendere Immobile. Dal punto di vista dello stipendio non cambierebbe nulla: basterebbe girare all’attaccante della Lazio gli attuali soldi che percepisce Kalidou. Ovviamente, non sarebbe facile trovare l’accordo con Lotito. Ma l’interesse del club per Immobile c’è”.