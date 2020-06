Non accenna a fermarsi l’incertezza sulla situazione portieri in casa Napoli. Dopo alcune scelte di Gattuso – molto discusse dalla piazza –, come l’aver concesso molto spesso la titolarità a Ospina invece che al più giovane Meret.

Tuttavia, nonostante la stima di Gattuso, Ospina ha annusato – come scrive oggi Le Cronache di Napoli – la possibilità di un sorpasso proprio da parte del collega friulano. De Laurentiis non vuole infatti perdere il suo investimento: nel 2018 spese ben 25 milioni di euro per Meret. Questa situazione ha portato il portiere colombiano a lanciare messaggi alla società più di una volta.

In un’intervista di qualche giorno fa a Blu Radio, ad esempio, Ospina ha detto: “Ho un contratto con il Napoli, ci sono situazioni da chiarire, ma per ora cerco di fare bene le cose, approfittare delle opportunità. Vedremo cosa accadrà alla fine della stagione”. Intanto, il numero 25 aspetta una chiamata di Giuntoli per discutere di un possibile rinnovo, con annesso aumento di stipendio.