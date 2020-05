L’ex attaccante del Napoli, Stefan Schwoch, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per fare un confronto tra i due presidenti più vincenti della storia del Napoli: Ferlaino e De Laurentiis. Queste le sue parole: “Difficile stabilire chi sia il migliore, questo genere di domande mi mette sempre in difficoltà. Se dovessi sceglierne uno però direi Ferlaino! Niente da dire su ADL che resta uno dei migliori, soprattutto sul lato imprenditoriale ma Corrado è l’unico patron che ho visto, in tutta la mia carriera, piangere dopo una sconfitta. Solo ed esclusivamente per questo lo ritengo il migliore di tutti“.