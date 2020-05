Anche oggi la Regione Campania ha pubblicato il bollettino odierno in merito all’emergenza Coronavirus. E’ di 4.639 positivi il bilancio dei contagiati da Coronavirus in Campania, stando all’ultimo aggiornamento il numero dei decessi è di 394, quello dei guariti è di 2,480. Il totale dei tamponi effettuati oggi ammonta a 127,938. Questi i dati relativi ai contagi per provincia:

Provincia di Napoli: 2.551 (971 Napoli Città e 1580 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 671

Provincia di Avellino: 509

Provincia di Caserta: 434

Provincia di Benevento: 192

Altri in fase di verifica Asl: 282