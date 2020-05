Enrico Castellacci, ex dottore della Nazione italiana, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Ci sono ancora tanti dubbi sul protocollo, tanti interrogativi che non sono stati chiariti. Se quando tutti andranno in ritiro si dovesse trovare un caso positivo al virus, cosa si farà? In questa situazione si va in quarantena vome scritto nel Decreto governativo o ci va solo il positivo come in Germania?”