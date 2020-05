Mastella: “Campionato sospeso in ogni categoria ma non annullato”

Il primo cittadino di Benevento Clemente Mastella ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, soffermandosi su quanto potrebbe accadere nel campionato italiano:

“Per me il campionato, in ogni categoria, va sospeso ma non annullato in senso assoluto. Aspettavano tutti la Merkel ed ora la Germania ha deciso di ripartire: a questo punto si prendano delle decisioni anche qui in Italia. Un Paese come nostro non può aspettare la decisione della Germania. Una volta che però i tedeschi hanno deciso, prendiamo anche noi una decisione”.