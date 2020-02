Bruno Giordano era uno che ha sempre affrontato le difficoltà a testa alta e con lo sguardo fiero come mister Gennaro Gattuso: l’ex attaccante partenopeo, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha parlato del caso Allan e del difficile rapporto che si è venuto a costituire tra il brasiliano e il calabrese. Queste le sue parole: “Ho apprezzato molto Ringhio per le parole che ha detto: mi piace la sua onestà ed è un tipo molto schietto, per cui sarà il primo ad abbracciare Allan quando il centrocampista giocheà bene”.

Infine, sul gioco attuale degli azzurri e sulla situazione rinnovi, si è espresso con parole nette:

“Non capisco l’ostinazione dei partenopei a palleggiare dal portiere: questo gioco non porta a niente, anzi mette in difficoltà i giocatori, come nel caso della papera di Ospina in Lazio-Napoli. Comprendo che tutti vogliano seguire le orme di Guardiola, ma neppure il City gioca così. Inoltre, mi sembra clamorosa la sconfitta del Napoli contro il Lecce e ancora fatico a darmi una spiegazione. Su Mertens e Callejon, io credo che meritino il rinnovo perchè sono ancora dei giocatori di alto livello”.