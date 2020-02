Il noto giornalista di fede azzurra, Umberto Chiariello, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare della tattica adoperata da mister Gennaro Gattuso: “Dopo la vittoria con il Cagliari possiamo dirlo: questo Napoli è tanto brutto quanto efficace. Il 433 usato da Gattuso ha molte differenze rispetto a quello spettacolare di Sarri. Entrambi in fase difensiva si trasformano in un 451, ma l’ex tecnico del Milan tende a rimanere con un baricentro molto più basso. Non c’è il pressing asfissiante di Sarri perchè la squadra non ha più i giocatori adatti e in questo è stato bravo Gattuso a riconoscere i limiti dei propri calciatori. Ad ogni modo, il duro lavoro sta portando i primi frutti e continuando per questa squadra si può solo migliorare sia fisicamente che tatticamente”.