Il noto giornalista, Mario Sconcerti, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dell’esclusione di Meret contro l’Inter: “Ieri grande partita da parte di tutti gli azzurri, mi hanno molto sorpreso. Meret è un grandissimo portiere, in nazionale è il secondo solo perchè d’avanti c’è un certo Donnarumma. La scelta di mettere Ospina, nasce dal fatto che Gattuso preferisce un estremo difensore più comunicativo, capace di dirigere la difesa dalla sua porta. E’ una caratteristica che manca all’ex portiere spallino ma che può ancora imparare. Quando avrà risolto anche questo piccolo problema, i brutti momenti come questo saranno solo un brutto ricordo“.