Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:

“Il Napoli sta facendo cose molte buone, con il Barcellona nulla è scontato, soprattutto in casa. Quando c’è Messi per il Barcellona tutto è possibile, ma ultimamente ha diversi problemi, soprattutto fuori casa dove ha perso molte volte. Messi-Inter? E’ un vero fenomeno, con lui è tutto possibile. Sta così bene a Barcellona e credo si voglia fermare lì per tutta la carriera. Fabian? Piace sicuramente al Barcellona. Poi nel calcio le cose cambiano. Todibo? In un primo momento voleva fermarsi al Barcellona, ma non c’era spazio e ha pensato di andarsene. Molte volte i calciatori preferiscono Inghilterra e Germania all’Italia. L’Italia però per fortuna sta ritornando, Ronaldo ha riportato interesse