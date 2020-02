Dopo la partita di ieri, Lorenzo Tonelli, uno degli ex della gara, ha parlato della sconfitta della Samp al sito ufficiale del club blucerchiato. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Oggi abbiamo peccato d’ingenuità e dopo il pareggio ci siamo sbilanciati perchè volevamo conquistare l’intera posta in palio. La frenesia ci ha ingannati e per la troppa fretta abbiamo lasciato lo spazio al Napoli, che ci ha puniti”.

Infine, parlando della classifica problematica della squadra, ha detto:

“Non dobbiamo veder la classifica, perchè ci porterebbe solo ansia. In questo momento dobbiamo mantenere la calma e far in modo che il pallone non diventi pesante nei piedi”.