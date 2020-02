Oggi, in conferenza stampa, ha parlato Giovanni Carnevali: l’ amministratore delegato del Sassuolo ha ribadito il suo pensiero sul futuro di Jeremie Boga, dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi; l’esterno neroverde piace tantissimo al Napoli, che lo vorrebbe acquistare per la prossima stagione. Queste le dichiarazioni di Carnevali: “Boga è un nostro calciatore, ma il Chelsea gode di un diritto di recompra che può esercitare a fine stagione. Noi abbiamo parlato prima di Natale con loro per istituire una collaborazione, come quella con il Barcellona, e non abbiamo parlato di lui. Il suo futuro per ora è un rebus: loro possono riacquistarlo oppure lo possiamo riprendere, vedremo a fine stagione”.