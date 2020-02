Intervenuto in conferenza stampa per presentare i nuovi acquisti, Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato dei dettagli dell’acquisto di Amrabat, calciatore che il Napoli ha seguito con grande attenzione. Queste le sue parole: “Amrabat si è interessato a noi il giorno di Verona-Fiorentina: io stavo rassicurando i miei giocatori sul fatto che saremmo diventati una grande squadra e il centrocampista algerino si avvicina a me e mi confessa il suo piacere e il suo gradimento per la città di Firenze. In quel momento il Napoli si era già interessato a lui e non avevamo iniziato una trattativa; ma, quando abbiamo saputo che aveva rifiutato i partenopei, abbiamo deciso di affondare il colpo e fortunatamente il giocatore ha scelto noi, nonostante la proposta più alta di Giuntoli“.

Infine, su un eventuale inserimento di una clausola rescissoria, ha risposto in maniera secca:

“La Fiorentina non mette clausole su nessun contratto. Questa è la verità”.