Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss e ha parlato della sfida di settimana prossima che vedrà il suo Lecce contrapporsi alla squadra di Ringhio Gattuso. Queste le sue parole: “Finalmente siamo riusciti a vincere una partita in casa e la prestazione è stata convincente. Ora la nostra autostima è aumentata anche grazie ai nuovi acquisti; in questa seconda sessione abbiamo cercato di mascherare gli errori della prima parte della stagione; ora speriamo che i nuovi si integrino a pieno velocemente. Con il Napoli mi piacerebbe vedere una buona prestazione, siamo in piena lotta salvezza e ci dobbiamo prendere più punti possibile. Sulla carta non c’è paragone, ma ci proveremo”.

Infine, sul futuro del suo allenatore Liverani, ha chiosato:

“Liverani è un predestinato e sta facendo degli autentici miracoli da noi. Ha lavorato con noi per 3 anni con ottimi risultati ed è normale che molte squadre lo vogliano. Noi vorremmo tenerlo, ma ora pensiamo prima alla salvezza”.