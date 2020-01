Pazienza: “Errori individuali che pesano, anche se alcuni si stanno riprendendo. Il mio Napoli? Era diverso”

L’ex centrocampista del Napoli Michele Pazienza ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tmw Radio circa l’approccio che hanno i giocatori alle gare, nell’ultimo periodo:

“Gli errori individuali cominciano a pesare tanto, soprattutto se a ogni sbaglio segue un gol degli avversari. La situazione è difficile, anche per uno carismatico come Gattuso. Anche se ieri, dal punto di vista caratteriale, il Napoli qualcosa ha fatto vedere. A Pisa ho allenato dei giocatori che aveva lui l’anno prima e mi hanno parlato di una persona in grado di trasmettere tanto”.

Poi ricorda i suoi anni in maglia azzurra:

“Erano anni diversi, il Napoli veniva da un fallimento. Eravamo all’inizio di un percorso e tutto ciò che arrivava a un certo livello era un tutto di guadagnato. Raggiungere la Champions in quel periodo era come vincere lo Scudetto. Il Napoli per 4-5 anni è riuscito a mantenere questo livello, ma adesso ha avuto un calo che può essere anche fisiologico. Gattuso non ha la bacchetta magica, me lo auguro, ma sarà difficile in poco tempo risollevare la situazione”.