Sky – Affare Lobotka in pausa: già pronto il sostituto, ecco di chi si tratta

Nello speciale di Sky calciomercato di questa sera, il giornalista Gianluca di Marzio ha rilasciato alcuni aggiornamenti in merito all’affare Lobotka: “Il Napoli cerca un centrocampista centrale, un mediano centrale davanti la difesa. Con Lobotka non è saltata la trattativa, sono stati proposti 20 mln ma ne sono stati chiesti di più. Infatti potrebbe sorprendere il piano b: Diego Demme del Lipsia. Il calciatore ha il papà tifoso del Napoli, infatti il suo nome è in onore di Maradona. Oggi sono arrivati i primi contatti ed è stata avanzata un’offerta intorno ai 15-16 mln di euro più bonus.

Per il futuro di Amrabat si sta trattando con Rrahmani per chiudere intorno ai 35 milioni di euro a giugno”.