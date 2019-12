Gianni Di Marzio: “Lozano non è meglio di altri già presenti in rosa, con la Primavera ADL ha fatto solo chiacchiere!”

L’ex allenatore del Napoli, Gianni Di Marzio, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live, in onda sulle frequenze di Radio Marte, soffermandosi sulla situazione attuale del club azzurro: “Al Napoli manca il regista, ma io credo che possa vincere anche con Allan piazzato davanti alla difesa, in copertura. Gennaro Gattuso è un buon allenatore, giovane, e trasmetterà la sua carica ai giocatori”.

Poi ha parlato anche della Primavera, che non sta ottenendo risultati molto positivi:

“La Primavera del Napoli è deludente, alla luce degli scarsi risultati ottenuti? Dalle notizie che ho io, in rosa non ha grandi talenti con prospettiva futura. Eppure la dirigenza voleva puntare sui giovani. Parole, parole e soltanto parole: Aurelio De Laurentiis ne ha dette tante, ma poi non ha fatto nulla. Nel Settore Giovanile del Napoli non c’è nessuno che possa ambire alla Prima Squadra, al momento”.

Sull’acquisto di Lozano aggiunge:

Se avrei preso Hirving Lozano? E’ un esterno offensivo, e in rosa ce ne erano già tanti”.