Ieri la Champions oggi l’Europa League. Nella competizione Uefa tante squadre dal grande calibro come Manchester United e Arsenal. Oggi si è conclusa la prima giornata dei gironi. I Red Devils hanno sottolineato lo stato pessimo annegando all’Old Trafford per 1-0 contro la Real Sociedad. L’Arsenal, invece, riesce a strappare i tre punti. La Lazio, all’Olimpico, si è imposta per 4-2; gol di Luis Alberto al 4′, poi F. Anderson due volte, 15′ e 28′. Infine Vecino al 63′. Il Feyenoord prova a riaprirla al 69′ con il gol di Gimenez e poi gioia anche per Idrissi al minuto 88′. L’altra squadra capitolina, la Roma, era impegnata fuori casa, sul campo del Ludogorets. Momento negativo della Roma che incassa il secondo KO di fila dopo Udine. Stavolta “solo” 2-1 perdono i giallorossi. Partita che si sbloca al 72′ con la rete di Cauly. Shomurodov riporta quanto meno tranquillità sul volto di Mourinho al 86′. Pareggio temporaneo perché Nonato insacca al 88′. Oltre a queste, Betis, Fenerbhace, e Monaco strappano i tre punti alle avversarie.